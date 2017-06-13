В Самарской области начинающий водитель на «десятке» столкнулся с «семеркой». Погиб 62-летний мужчина

ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 12 июня, в 13:05 на 62 км трассы «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины».18-летний водитель «десятки» (водительский стаж - менее 1 года) ехал со стороны села Сергиевск в направлении села Челно-Вершины. По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, молодой человек врезался в «семерку» под управлением 66-летнего мужчины (стаж - 30 лет). Он ехал впереди и начал поворачивать налево.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в результате ДТП предполагаемый виновник аварии и его 62-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. По дороге в больницу пострадавший пенсионер от полученных травм скончался в машине «скорой».По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.