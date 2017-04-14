В Самарской области начался сезон клещей

По данным Роспотребнадзора, это на 39 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.За прошедший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 2383 человека.Для того, чтобы предотвратить укусы и предупредить заражение населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, кладбищах, летних лагерей и турбаз. На 2017 год противоклещевые обработки запланированы на территориях общей площадью 3579 га.