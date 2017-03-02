В Самарской области начался ремонт трассы М-5 «Урал»
Сегодня к ремонту трассы у Жигулевской ГЭС приступило федеральное дорожное агентство «Росавтодор».
Как сообщает тольяттинская администрация, работы будут идти круглосуточно. До их окончания на трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Завершить ремонт планируется к 30 ноября 2017 года.
С мая текущего года параллельно с ремонтом трассы возле плотины, начнется строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевского моря. Затруднений движения автомобилей в связи со стройкой развязки не предвидится.
Как сообщает тольяттинская администрация, работы будут идти круглосуточно. До их окончания на трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Завершить ремонт планируется к 30 ноября 2017 года.
С мая текущего года параллельно с ремонтом трассы возле плотины, начнется строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевского моря. Затруднений движения автомобилей в связи со стройкой развязки не предвидится.
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