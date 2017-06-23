В Самарской области на выходных может выпасть град

В выходные дни через регион будет проходить очередной циклон, который принесет дожди с грозами.



По данным Приволжского УГМС, в субботу, 24 июня, температура воздуха составит +19, +24 градуса, в воскресенье, 25 июня, - +22, +27. Погода в выходные будет облачная с прояснениями, в большинстве районов пройдет дождь с грозой, возможен град. Осадки прекратятся к понедельнику.