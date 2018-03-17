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В Самарской области на выборах президента РФ будут работать почти 3 тысячи наблюдателей

В пятницу, 16 марта, в программе "Клуб 24" на телеканале Россия-24 обсудили открытость выборов президента России, которые состоятся 18 марта.

Милена Запольских, координатор наблюдателей в Октябрьском районе, сообщила, что раньше наблюдателей на участки направляли от политических партий или кандидатов, а с этого года работают общественные и независимые наблюдатели.

Советник губернатора Самарской области Ирина Скупова рассказала, что в день выборов президента РФ на выборах будет трудиться 2961 человек. Все они прошли обучение в проекте «Открытый Альянс Наблюдателей», где тестировали их готовность, выделили из них экспертов.

Милена Запольских добавила, что от работы общественных наблюдателей зависит легитимность выборов, доверие граждан.

- Есть те, кто не ходит на выборы, потому что думают, что за них все решено заранее. Чтобы этого не было, как раз и открылся институт общественного наблюдателя. Любой мог прийти и записаться в общественные наблюдатели, - сказала Запольских.

Председатель комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты Тольятти Александр Дроботов отметил, что задача общественного наблюдателя в случае выявления замечания - стараться их исправлять, а не делать скандал.

- Мы должны помогать делать выборный процесс открытым, - считает Александр Дроботов.

Гости эфира также рассказали, что из 1789 УИКов Самарской области 1030 оснащены камерами видеонаблюдения. Понаблюдать за процессом выборов может любой желающий из дома в интернете. Также в Самаре создан штаб оперативного реагирования, где, в том числе, и будут работать общественные наблюдатели.

- На улице Ярмарочной в Самаре в день выборов будет работать ситуационный центр, туда будет направлен видеоконтент со всех камер. Там будут работать волонтеры-юристы и СМИ, которые будут отсматривать все, что происходит на избирательных участках с 7 утра и до окончания подсчета голосов . Спорные вопросы будут подробно разбирать с экспертами. Там же, в ситуационном центре, будет производиться юридический экспресс-анализ обращений граждан, поступающих на горячие линии, - рассказала Ирина Скупова.

Впервые на выборах в Самарской области, в этом году будет открыто три временных избирательных участка - они будут работать на областных предприятиях непрерывного цикла ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод". Доступ наблюдателей с соответствующим статусом к временным избирательным участкам ограничиваться не будет.

Зампредседателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов также рассказал про работу КОИБ.

- Если возникают технические ошибки в работе КОИБ, тогда производится контрольный ручной пересчет. За всю статистику применения комплекса обработки избирательных бюллетеней нет ни одного случая по стране, когда данные ручного пересчета отличались от данных с КОИБ, - отметил Алексей Солдатов.

Он подчеркнул, что на системах стоит серьезная защита и любое вмешательство в его работы оставит следы. 
Дата: 16 марта 2018 , 22:51
287
Автор текста: Ксения Кармазина
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