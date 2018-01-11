В Самарской области на время ЧМ-2018 закроют оружейные магазины и запретят охоту

Как рассказал заместитель начальника областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов, в соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 года, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в регионах, где будет проводиться Чемпионат мира по футболу, будут введены ограничения по обороту оружия.- Во-первых, будут введены ограничения в части деятельности оружейных магазинов – на вышеуказанный период они будут закрыты. Все комнаты хранения оружия будут опечатаны, и на сегодняшний день они выведены на сигнализацию и тревожную кнопку вневедомственной охраны. Будет приостановлена работа тиров, стрельбищ, спортивных и образовательных организаций, где проводится обучение сотрудников частных охранных предприятий, в связи с тем, что при сдаче зачетов они также используют оружие. Также будет запрещена охота на любую дичь на территории нашего региона, - сказал Дмитрий Сазонов.Для граждан, которые владеют оружием, будет введен запрет на его ношение и использование. Если же лицензия на использование оружия в период с 25 мая по 25 июля 2018 года будет подходить к концу, то здесь, по словам Дмитрия Сазонова, можно будет воспользоваться порталом госуслуг.- Мы будем принимать такие заявления в электронном виде. После подачи заявления мы выезжаем к вам домой, проверяем оружие, его хранение и номер, а также продлеваем лицензию. Но хотелось бы, чтобы владельцы оружия заранее позаботились о сроках продления лицензии на него, - подчеркнул он.Отметим, что за минувший год по результатам проверок, направленных на выявление фактов несоблюдения правил хранения оружия, составлено более 5,5 тысячи административных протоколов. Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет Самарской области, составила свыше 6 млн рублей.