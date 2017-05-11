В Самарской области на официальном учете состоят 18887 человек с алкогольной зависимостью

Употребление алкоголя сопровождает большинство радостных и горестных моментов нашей жизни. И порой случается, что перебравший человек не в состоянии добраться до дома. Для тех, кто своим видом не только нарушает общественный порядок, но и может стать жертвой грабителей или нанести вред своему здоровью, в Самаре и области с 2014 года открыты пункты медицинского освидетельствования и временного размещения граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться. Это подразделения областного наркологического диспансера. В областной столице их три, в губернии - шесть.- Расположены пункты в основном при скоропомощных больницах, - уточнил главный врач областного наркологического диспансера Андрей Щербань.Самый первый и наиболее «посещаемый» находится на территории больницы №2 имени Семашко.Это вовсе не ледяной, как думалось, пропахший алкоголем барак, а отделанный сайдингом одноэтажный дом. Внутри чисто, светло и комфортно. Кроме медпункта, санитарных помещений и просторного фойе, есть комнаты для отдыха загулявших граждан. Отдельно для мужчин - на 8-10 человек и женщин - на 2 койки.Пока журналисты рассматривали помещение, на каталке привезли пьяного мужчину средних лет с разбитым носом. День недели - среда. И вовсе не праздничный.Врач, фельдшер и пожилая санитарка помогли уложить его на чистую кровать. После необходимых медпроцедур доктор пояснила, что любой попадающий в пункт человек проходит осмотр не только бригадой привезшей его скорой помощи, но и специалистами больницы.- Каждому делается УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки, черепа и таза, чтобы исключить туберкулез, костную патологию, черепно-мозговую травму, - констатировала заведующая экспертным подразделением областного наркологического диспансера Жанна Киселева. - Прибывшего осматривают хирург, нейрохирург, травматолог. Оказывается первичная медико- санитарная помощь. При необходимости также бесплатно делаются томография и другие обследования.Все эти дорогостоящие манипуляции совершаются даже «постоянным клиентам» каждый раз.Как пояснила Жанна Владимировна, никакой лекарственной помощи лежачему не оказывается.- Ждем естественного протрезвления и наблюдаем, - пояснила она. - Если состояние человека ухудшается, вызываем врача больницы или отвозим в приемное отделение для допобследования, лечения и даже операции.Таких переводов бывает 4-5 в месяц при том, что в среднем вытрезвление проходят от 70 с лишним до ста человек. Жанна Владимировна подчеркнула, что на пункт при больнице имени Семашко ложится около 60% всей областной нагрузки.Андрей Щербань уточнил: в пункт пациенты имеют возможность прийти сами, их доставляют сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов, сердобольные прохожие. Находятся в вытрезвителе они по необходимости - от 3 до 12 часов. Кстати, нетрезвый гражданин может и отказаться от пребывания в пункте. Для буйных вызывают наряд полиции.Когда человек проспится, специалисты пункта проводят освидетельствование. Также ведется серьезная мотивационная работа по наставлению человека на трезвыйпуть. Для этого привлекаются разные консультанты, бывшие пациенты, студенты-волонтеры, специалисты общества анонимных алкоголиков и другие.- Ведь алкоголизм - это серьезное социально значимое заболевание, несущее огромные экономические потери для страны, - подчеркнула Жанна Киселева. - Кого-то удается убедить пройти лечение и начать новую жизнь.Как пояснил Андрей Щербань, в подобных пунктах проводятся также предрейсовые осмотры водителей транспортных средств.Большинство мужчин и женщин, оказавшихся в таких пунктах под влиянием зеленого змия, после сна искренне благодарят персонал за проведенные в тепле и комфорте часы. Но дальше приходится иметь дело с сотрудниками полиции. Ведь нахождение в пьяном виде в общественном месте - это уже административное нарушение.При больнице №1 имени Пирогова;при больнице №2 имени Семашко;при больнице №7.В 2016 году в Самаре освидетельствовано 10158 человек. Из них на вытрезвлении находились 1395 человек.За первый квартал 2017 года через пункты освидетельствования прошло 2605 самарцев. В нетрезвом виде - 353. В области на официальном учете состоят 18877 алкоголиков.