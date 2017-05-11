11 мая 2017 года,
15:46
$ 58.08    63.26   Нефть 50.83 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самарской области на официальном учете состоят 18887 человек с алкогольной зависимостью

Для вытрезвления сильно загулявших работают специальные пункты.

Отдохнуть культурно
Употребление алкоголя сопровождает большинство радостных и горестных моментов нашей жизни. И порой случается, что перебравший человек не в состоянии добраться до дома. Для тех, кто своим видом не только нарушает общественный порядок, но и может стать жертвой грабителей или нанести вред своему здоровью, в Самаре и области с 2014 года открыты пункты медицинского освидетельствования и временного размещения граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться. Это подразделения областного наркологического диспансера. В областной столице их три, в губернии - шесть.

- Расположены пункты в основном при скоропомощных больницах, - уточнил главный врач областного наркологического диспансера Андрей Щербань.

Самый первый и наиболее «посещаемый» находится на территории больницы №2 имени Семашко.

Это вовсе не ледяной, как думалось, пропахший алкоголем барак, а отделанный сайдингом одноэтажный дом. Внутри чисто, светло и комфортно. Кроме медпункта, санитарных помещений и просторного фойе, есть комнаты для отдыха загулявших граждан. Отдельно для мужчин - на 8-10 человек и женщин - на 2 койки.

Под присмотром
Пока журналисты рассматривали помещение, на каталке привезли пьяного мужчину средних лет с разбитым носом. День недели - среда. И вовсе не праздничный.
Врач, фельдшер и пожилая санитарка помогли уложить его на чистую кровать. После необходимых медпроцедур доктор пояснила, что любой попадающий в пункт человек проходит осмотр не только бригадой привезшей его скорой помощи, но и специалистами больницы.

- Каждому делается УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки, черепа и таза, чтобы исключить туберкулез, костную патологию, черепно-мозговую травму, - констатировала заведующая экспертным подразделением областного наркологического диспансера Жанна Киселева. - Прибывшего осматривают хирург, нейрохирург, травматолог. Оказывается первичная медико- санитарная помощь. При необходимости также бесплатно делаются томография и другие обследования.

Все эти дорогостоящие манипуляции совершаются даже «постоянным клиентам» каждый раз.

Как пояснила Жанна Владимировна, никакой лекарственной помощи лежачему не оказывается.

- Ждем естественного протрезвления и наблюдаем, - пояснила она. - Если состояние человека ухудшается, вызываем врача больницы или отвозим в приемное отделение для допобследования, лечения и даже операции.

Таких переводов бывает 4-5 в месяц при том, что в среднем вытрезвление проходят от 70 с лишним до ста человек. Жанна Владимировна подчеркнула, что на пункт при больнице имени Семашко ложится около 60% всей областной нагрузки.

В трезвый путь
Андрей Щербань уточнил: в пункт пациенты имеют возможность прийти сами, их доставляют сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов, сердобольные прохожие. Находятся в вытрезвителе они по необходимости - от 3 до 12 часов. Кстати, нетрезвый гражданин может и отказаться от пребывания в пункте. Для буйных вызывают наряд полиции.

Когда человек проспится, специалисты пункта проводят освидетельствование. Также ведется серьезная мотивационная работа по наставлению человека на трезвый
путь. Для этого привлекаются разные консультанты, бывшие пациенты, студенты-волонтеры, специалисты общества анонимных алкоголиков и другие.

- Ведь алкоголизм - это серьезное социально значимое заболевание, несущее огромные экономические потери для страны, - подчеркнула Жанна Киселева. - Кого-то удается убедить пройти лечение и начать новую жизнь.

Как пояснил Андрей Щербань, в подобных пунктах проводятся также предрейсовые осмотры водителей транспортных средств.

Большинство мужчин и женщин, оказавшихся в таких пунктах под влиянием зеленого змия, после сна искренне благодарят персонал за проведенные в тепле и комфорте часы. Но дальше приходится иметь дело с сотрудниками полиции. Ведь нахождение в пьяном виде в общественном месте - это уже административное нарушение.

Пункты медосвидетельствования в Самаре
При больнице №1 имени Пирогова;
при больнице №2 имени Семашко;
при больнице №7.

Статистика
В 2016 году в Самаре освидетельствовано 10158 человек. Из них на вытрезвлении находились 1395 человек.
За первый квартал 2017 года через пункты освидетельствования прошло 2605 самарцев. В нетрезвом виде - 353. В области на официальном учете состоят 18877 алкоголиков.
Дата: 11 мая 2017 , 12:38
97
Автор текста: Ирина Кондратьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Перекрытие Волжского проспекта. Как поедут автобусы?
11 мая 2017
49
Перекрытие Волжского проспекта. Как поедут автобусы?
no photo
11 мая 2017
199
В Самаре нашли людей, продававших билеты на Парад Победы
Рост продаж АвтоВАЗа с начала года составил 7,7%
11 мая 2017
82
Рост продаж АвтоВАЗа с начала года составил 7,7%
В Самаре Приора столкнулась с Хендэ: пострадали две женщины
11 мая 2017
172
В Самаре Приора столкнулась с Хендэ: пострадали две женщины
Между Самарой и Рождествено назначаются дополнительные рейсы паромной переправы
11 мая 2017
88
Между Самарой и Рождествено назначаются дополнительные рейсы паромной переправы
Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи
11 мая 2017
80
Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи
Театр-студия «Грань» примет участие в фестивале театров малых городов России
11 мая 2017
84
Театр-студия «Грань» примет участие в фестивале театров малых городов России
no photo
11 мая 2017
76
Спортсменки Алена Комарова и Виолетта Храпина в составе сборной России завоевали награды в рамках этапа Кубка мира по фехтованию (шпага) среди женщин
Открыт водный скоростной маршрут Самара - Тольятти
11 мая 2017
233
Открыт водный скоростной маршрут Самара - Тольятти
Лента новостей
11 мая 2017 , 15:33
49
Перекрытие Волжского проспекта. Как поедут автобусы?
Напомним , в связи с ремонтом тепловой камеры с 00:00 15 мая до 6:00 22 мая закроется...
11 мая 2017 , 15:07
199
В Самаре нашли людей, продававших билеты на Парад Победы
Ими были представители областных министерств и самарских предприятий. Об этом рассказал...
11 мая 2017 , 15:05
82
Рост продаж АвтоВАЗа с начала года составил 7,7%
За четыре месяца 2017 года объемы производства предприятия выросли на 17%.  Об этом...
11 мая 2017 , 15:01
172
В Самаре Приора столкнулась с Хендэ: пострадали две женщины
ДТП произошло в среду, 10 мая, в 10:00 на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Советском...
11 мая 2017 , 14:55
88
Между Самарой и Рождествено назначаются дополнительные рейсы паромной переправы
Суда отправятся 11 и 12 мая.
11 мая 2017 , 14:30
117
Николай Меркушкин проведет переговоры с Олегом Дерипаской по поводу продажи «Авиакора» «Русским машинам»
Встреча состоится в конце мая - начале июня. По словам губернатора, на ней предстоит обсудить...
11 мая 2017 , 14:29
80
Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи
С наступлением теплых дней многие предприниматели открывают дополнительные точки продаж.
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5752
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
5086
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4793
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4617
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
1276
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
787
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1508
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
696
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.