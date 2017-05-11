В Самарской области на официальном учете состоят 18887 человек с алкогольной зависимостью
Для вытрезвления сильно загулявших работают специальные пункты.
Отдохнуть культурно
Употребление алкоголя сопровождает большинство радостных и горестных моментов нашей жизни. И порой случается, что перебравший человек не в состоянии добраться до дома. Для тех, кто своим видом не только нарушает общественный порядок, но и может стать жертвой грабителей или нанести вред своему здоровью, в Самаре и области с 2014 года открыты пункты медицинского освидетельствования и временного размещения граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться. Это подразделения областного наркологического диспансера. В областной столице их три, в губернии - шесть.
- Расположены пункты в основном при скоропомощных больницах, - уточнил главный врач областного наркологического диспансера Андрей Щербань.
Самый первый и наиболее «посещаемый» находится на территории больницы №2 имени Семашко.
Это вовсе не ледяной, как думалось, пропахший алкоголем барак, а отделанный сайдингом одноэтажный дом. Внутри чисто, светло и комфортно. Кроме медпункта, санитарных помещений и просторного фойе, есть комнаты для отдыха загулявших граждан. Отдельно для мужчин - на 8-10 человек и женщин - на 2 койки.
Под присмотром
Пока журналисты рассматривали помещение, на каталке привезли пьяного мужчину средних лет с разбитым носом. День недели - среда. И вовсе не праздничный.
Врач, фельдшер и пожилая санитарка помогли уложить его на чистую кровать. После необходимых медпроцедур доктор пояснила, что любой попадающий в пункт человек проходит осмотр не только бригадой привезшей его скорой помощи, но и специалистами больницы.
- Каждому делается УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки, черепа и таза, чтобы исключить туберкулез, костную патологию, черепно-мозговую травму, - констатировала заведующая экспертным подразделением областного наркологического диспансера Жанна Киселева. - Прибывшего осматривают хирург, нейрохирург, травматолог. Оказывается первичная медико- санитарная помощь. При необходимости также бесплатно делаются томография и другие обследования.
Все эти дорогостоящие манипуляции совершаются даже «постоянным клиентам» каждый раз.
Как пояснила Жанна Владимировна, никакой лекарственной помощи лежачему не оказывается.
- Ждем естественного протрезвления и наблюдаем, - пояснила она. - Если состояние человека ухудшается, вызываем врача больницы или отвозим в приемное отделение для допобследования, лечения и даже операции.
Таких переводов бывает 4-5 в месяц при том, что в среднем вытрезвление проходят от 70 с лишним до ста человек. Жанна Владимировна подчеркнула, что на пункт при больнице имени Семашко ложится около 60% всей областной нагрузки.
В трезвый путь
Андрей Щербань уточнил: в пункт пациенты имеют возможность прийти сами, их доставляют сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов, сердобольные прохожие. Находятся в вытрезвителе они по необходимости - от 3 до 12 часов. Кстати, нетрезвый гражданин может и отказаться от пребывания в пункте. Для буйных вызывают наряд полиции.
Когда человек проспится, специалисты пункта проводят освидетельствование. Также ведется серьезная мотивационная работа по наставлению человека на трезвый
путь. Для этого привлекаются разные консультанты, бывшие пациенты, студенты-волонтеры, специалисты общества анонимных алкоголиков и другие.
- Ведь алкоголизм - это серьезное социально значимое заболевание, несущее огромные экономические потери для страны, - подчеркнула Жанна Киселева. - Кого-то удается убедить пройти лечение и начать новую жизнь.
Как пояснил Андрей Щербань, в подобных пунктах проводятся также предрейсовые осмотры водителей транспортных средств.
Большинство мужчин и женщин, оказавшихся в таких пунктах под влиянием зеленого змия, после сна искренне благодарят персонал за проведенные в тепле и комфорте часы. Но дальше приходится иметь дело с сотрудниками полиции. Ведь нахождение в пьяном виде в общественном месте - это уже административное нарушение.
Пункты медосвидетельствования в Самаре
При больнице №1 имени Пирогова;
при больнице №2 имени Семашко;
при больнице №7.
Статистика
В 2016 году в Самаре освидетельствовано 10158 человек. Из них на вытрезвлении находились 1395 человек.
За первый квартал 2017 года через пункты освидетельствования прошло 2605 самарцев. В нетрезвом виде - 353. В области на официальном учете состоят 18877 алкоголиков.
Отдохнуть культурно
Употребление алкоголя сопровождает большинство радостных и горестных моментов нашей жизни. И порой случается, что перебравший человек не в состоянии добраться до дома. Для тех, кто своим видом не только нарушает общественный порядок, но и может стать жертвой грабителей или нанести вред своему здоровью, в Самаре и области с 2014 года открыты пункты медицинского освидетельствования и временного размещения граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться. Это подразделения областного наркологического диспансера. В областной столице их три, в губернии - шесть.
- Расположены пункты в основном при скоропомощных больницах, - уточнил главный врач областного наркологического диспансера Андрей Щербань.
Самый первый и наиболее «посещаемый» находится на территории больницы №2 имени Семашко.
Это вовсе не ледяной, как думалось, пропахший алкоголем барак, а отделанный сайдингом одноэтажный дом. Внутри чисто, светло и комфортно. Кроме медпункта, санитарных помещений и просторного фойе, есть комнаты для отдыха загулявших граждан. Отдельно для мужчин - на 8-10 человек и женщин - на 2 койки.
Под присмотром
Пока журналисты рассматривали помещение, на каталке привезли пьяного мужчину средних лет с разбитым носом. День недели - среда. И вовсе не праздничный.
Врач, фельдшер и пожилая санитарка помогли уложить его на чистую кровать. После необходимых медпроцедур доктор пояснила, что любой попадающий в пункт человек проходит осмотр не только бригадой привезшей его скорой помощи, но и специалистами больницы.
- Каждому делается УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки, черепа и таза, чтобы исключить туберкулез, костную патологию, черепно-мозговую травму, - констатировала заведующая экспертным подразделением областного наркологического диспансера Жанна Киселева. - Прибывшего осматривают хирург, нейрохирург, травматолог. Оказывается первичная медико- санитарная помощь. При необходимости также бесплатно делаются томография и другие обследования.
Все эти дорогостоящие манипуляции совершаются даже «постоянным клиентам» каждый раз.
Как пояснила Жанна Владимировна, никакой лекарственной помощи лежачему не оказывается.
- Ждем естественного протрезвления и наблюдаем, - пояснила она. - Если состояние человека ухудшается, вызываем врача больницы или отвозим в приемное отделение для допобследования, лечения и даже операции.
Таких переводов бывает 4-5 в месяц при том, что в среднем вытрезвление проходят от 70 с лишним до ста человек. Жанна Владимировна подчеркнула, что на пункт при больнице имени Семашко ложится около 60% всей областной нагрузки.
В трезвый путь
Андрей Щербань уточнил: в пункт пациенты имеют возможность прийти сами, их доставляют сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов, сердобольные прохожие. Находятся в вытрезвителе они по необходимости - от 3 до 12 часов. Кстати, нетрезвый гражданин может и отказаться от пребывания в пункте. Для буйных вызывают наряд полиции.
Когда человек проспится, специалисты пункта проводят освидетельствование. Также ведется серьезная мотивационная работа по наставлению человека на трезвый
путь. Для этого привлекаются разные консультанты, бывшие пациенты, студенты-волонтеры, специалисты общества анонимных алкоголиков и другие.
- Ведь алкоголизм - это серьезное социально значимое заболевание, несущее огромные экономические потери для страны, - подчеркнула Жанна Киселева. - Кого-то удается убедить пройти лечение и начать новую жизнь.
Как пояснил Андрей Щербань, в подобных пунктах проводятся также предрейсовые осмотры водителей транспортных средств.
Большинство мужчин и женщин, оказавшихся в таких пунктах под влиянием зеленого змия, после сна искренне благодарят персонал за проведенные в тепле и комфорте часы. Но дальше приходится иметь дело с сотрудниками полиции. Ведь нахождение в пьяном виде в общественном месте - это уже административное нарушение.
Пункты медосвидетельствования в Самаре
При больнице №1 имени Пирогова;
при больнице №2 имени Семашко;
при больнице №7.
Статистика
В 2016 году в Самаре освидетельствовано 10158 человек. Из них на вытрезвлении находились 1395 человек.
За первый квартал 2017 года через пункты освидетельствования прошло 2605 самарцев. В нетрезвом виде - 353. В области на официальном учете состоят 18877 алкоголиков.
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