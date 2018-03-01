В Самарской области на мосту столкнулись грузовик и Шевроле, погибли два человека

Авария произошла в четверг, 1 марта, в 7:30 в Сызранском районе.



Водитель за рулем Chevrolet ехал по трассе М-5 «Урал». На 869 км дороги он столкнулся с грузовиком FOTON, стоявшим на мосту по ходу его движения.



Двое мужчин – пассажиры Chevrolet - скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель иномарки госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.