В Самарской области на два месяца запретили охоту с охотничьим и пневматическим оружием

Соответствующее постановление было принято Правительством Самарской области.



Во время проведения Чемпионата мира по футболу, с 25 мая по 25 июля, в регионе запретили охоту с применением охотничьего и пневматического оружия. Введение таких мер безопасности связано требованием Указа Президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года».