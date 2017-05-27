В Самарской области на Волге утонула женщина

По данным «КТВ-ЛУЧ», к спасателям в пятом часу вечера обратились обеспокоенные родственники 32-летней женщины. Они сообщили, что гражданка пропала еще утром. Собственные поиски родственников привели к тому, что на берегу пляжа в районе ДЭУ они обнаружили обувь женщины.Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, спасатели выехали на место происшествия в 19:25. Поиски проводили три водолаза. Примерно через два часа они обнаружили в воде тело женщины. Спасатели доставили тело погибшей на берег и передали сотрудникам полиции.