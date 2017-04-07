В Самарской области на Волге провалился под лед мужчина
Трагический инцидент произошел 6 апреля в Шигонском районе около Волжского утеса.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, ночью пятого апреля неизвестный мужчина оказался на льду залива. Тонкий лед не смог выдержать его вес, и мужчина провалился в воду. Примерно в 2.30 сторож услышал крики о помощи и увидел мужчину, который на его глазах скрылся под водой.
В 9:00 к месту происшествия были направлены три водолаза. После трех часов поиска пропавший был обнаружен на глубине 5 метров и на удалении 70 метров от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции для опознания и проведения следственных мероприятий.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, ночью пятого апреля неизвестный мужчина оказался на льду залива. Тонкий лед не смог выдержать его вес, и мужчина провалился в воду. Примерно в 2.30 сторож услышал крики о помощи и увидел мужчину, который на его глазах скрылся под водой.
В 9:00 к месту происшествия были направлены три водолаза. После трех часов поиска пропавший был обнаружен на глубине 5 метров и на удалении 70 метров от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции для опознания и проведения следственных мероприятий.
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