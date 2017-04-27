В Самарской области на М5 из-за отказа тормозов у большегруза столкнулись 14 автомобилей. ВИДЕО

По версии полицейских, причиной аварии стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате водитель фуры наехал на вахтовый автобус ПАЗ с 23 пассажирами (пострадавших нет) и на легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, дети не пострадали.

На месте происшествия работают три экипажа ДПС. Сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Информация об участниках аварии, данные пострадавших и другие подробности ДТП устанавливаются.



Автор видео: "Телеканал 360"



