В Самарской области на «М-5» столкнулись две фуры и четыре иномарки

Как сообщили sgpress.ru в ГУ МВД России по Самарской области, по предварительным данным, водитель одной из фур допустил занос машины и врезался в другую фуру, которая ехала в попутном направлении. Второй большегруз развернуло на дороге, после чего в него врезалась Сузуки.Другие автомобилисты экстренно затормозили, в результате чего столкнулись КИА, Мазда и Тойота Ленд Крузер. Сообщается, что пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.