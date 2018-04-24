В Самарской области на М-5 столкнулись четыре фуры. Фото

Авария произошла во вторник, 24 апреля, около 15:30 на 918 км трассы М-5»Урал». Четыре фуры, ехавшие со стороны Самары в направлении Москвы, столкнулись друг с другом.В результате ДТП пострадал водитель Мерседеса. Его доставали из покореженной кабины при помощи специального оборудования.На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, службы спасения и медики. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба областного Главка.