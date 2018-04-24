В Самарской области на М-5 столкнулись четыре фуры. Фото
В ДТП пострадал один человек.
Авария произошла во вторник, 24 апреля, около 15:30 на 918 км трассы М-5»Урал». Четыре фуры, ехавшие со стороны Самары в направлении Москвы, столкнулись друг с другом.
В результате ДТП пострадал водитель Мерседеса. Его доставали из покореженной кабины при помощи специального оборудования.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, службы спасения и медики. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба областного Главка.
Авария произошла во вторник, 24 апреля, около 15:30 на 918 км трассы М-5»Урал». Четыре фуры, ехавшие со стороны Самары в направлении Москвы, столкнулись друг с другом.
В результате ДТП пострадал водитель Мерседеса. Его доставали из покореженной кабины при помощи специального оборудования.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, службы спасения и медики. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба областного Главка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 апреля 2018
94
24 апреля 2018
182
24 апреля 2018
132
24 апреля 2018
243
1
24 апреля 2018
174
24 апреля 2018
216
24 апреля 2018
247
24 апреля 2018 , 17:40
94
Во вторник, 24 апреля, в Самаре спецслужбы отработали взаимодействие в случае взрыва в метро....
24 апреля 2018 , 17:09
182
В ДТП пострадал один человек.
24 апреля 2018 , 15:42
132
Об этом sgpress.ru рассказали эксперты в области ЖКХ.
19 апреля 2018 , 14:57
35
Самарские студенты снялись в видеоролике в поддержку Юлии Самойловой, которая будет представлять...
24 апреля 2018 , 14:13
243
Для болельщиков с билетами на матч «Крылья Советов» - «Факел» проезд...
24 апреля 2018 , 13:53
276
Раньше для таких "премиальных" достаточно было занимать должность в региональных...
24 апреля 2018 , 13:34
174
Воздух прогреется до +17, пройдут дожди с грозами.
24 апреля 2018 , 11:48
216
sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти...
24 апреля 2018 , 11:28
157
Главное театральное событие сезона в нашем городе - Всероссийский фестиваль «Волжские...
24 апреля 2018 , 11:10
247
Глава города Елена Лапушкина провела личный прием жителей. Самарцы обсуждали с мэром волнующие...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3126
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
2596
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
27 марта 2018
2549
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2490
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
3 апреля 2018
2054
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
26 марта 2018
1195
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
1014
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1430
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
738
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
26 марта 2018
492
С 14 по 19 ноября театр «Камерная сцена» проведет фестиваль «Русская классика....