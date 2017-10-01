В Самарской области мужчина упал c горы Барсук

Инцидент произошел в субботу, 30 сентября.



Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, 31-летний мужчина упал с тропы на горе Барсук. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, и ему требовалась срочная госпитализация. Спасатели погрузили мужчину с переломом ребер и многочисленными ушибами на борт спецсудна и доставили на станцию. Там его передали врачам «скорой помощи».