В Самарской области мужчина упал c горы Барсук
Инцидент произошел в субботу, 30 сентября.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, 31-летний мужчина упал с тропы на горе Барсук. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, и ему требовалась срочная госпитализация. Спасатели погрузили мужчину с переломом ребер и многочисленными ушибами на борт спецсудна и доставили на станцию. Там его передали врачам «скорой помощи».
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, 31-летний мужчина упал с тропы на горе Барсук. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, и ему требовалась срочная госпитализация. Спасатели погрузили мужчину с переломом ребер и многочисленными ушибами на борт спецсудна и доставили на станцию. Там его передали врачам «скорой помощи».
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