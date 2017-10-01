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В Самарской области мужчина упал c горы Барсук

Инцидент произошел в субботу, 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, 31-летний мужчина упал с тропы на горе Барсук. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, и ему требовалась срочная госпитализация. Спасатели погрузили мужчину с переломом ребер и многочисленными ушибами на борт спецсудна и доставили на станцию. Там его передали врачам «скорой помощи». 
Дата: 1 октября 2017 , 18:42
552
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба ПСС по Самарской области
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