В Самарской области мужчина убил дочь гантелью

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему жителю Чапаевска.



Как сообщает СУ СК по Самарской области, 5 сентября прошлого года мужчина был пьян и поссорился со свой дочерью. Во время конфликта он нанес 42-летней женщине не менее 14 ударов по голове металлической гантелью. 9 сентября 2016 года от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.



По решению суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.