В Самарской области может появиться филиал Всероссийского института авиационных материалов
Перспективы его открытия обсудили Николай Меркушкин и генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов.
В рамках встречи, в частности, обсуждались концепция создания «Гагарин-центра» и перспективы открытия на базе наукограда филиала Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ).
Также Николай Меркушкин и Евгений Каблов обсудили работу научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Его основными задачами являются формирование единой технической политики региона, продвижение разработок самарских ученых и развитие инновационных технологий.
В рамках встречи, в частности, обсуждались концепция создания «Гагарин-центра» и перспективы открытия на базе наукограда филиала Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ).
Также Николай Меркушкин и Евгений Каблов обсудили работу научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Его основными задачами являются формирование единой технической политики региона, продвижение разработок самарских ученых и развитие инновационных технологий.
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