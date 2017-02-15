В Самарской области может появиться филиал Всероссийского института авиационных материалов

Перспективы его открытия обсудили Николай Меркушкин и генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов.



В рамках встречи, в частности, обсуждались концепция создания «Гагарин-центра» и перспективы открытия на базе наукограда филиала Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ).



Также Николай Меркушкин и Евгений Каблов обсудили работу научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Его основными задачами являются формирование единой технической политики региона, продвижение разработок самарских ученых и развитие инновационных технологий.