В Самарской области масленичные гуляния прошли спокойно
По официальным данным полиции, 26 февраля в населенных пунктах региона прошли 59 массовых мероприятий, посвященных проводам зимы.
В них приняли участие более 70 тыс. человек.
За охрану общественного порядка и обеспечение безопасности отвечали почти 840 сотрудников полиции, а также более 280 активистов добровольных народных дружин. Им также помогали 60 сотрудников ЧОПов и 24 представителя Волжского войскового казачьего общества.
Как сообщает региональное ГУ МВД, нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий на праздничных гуляньях не было.
О том, сколько людей посетили главный праздник в Самаре на площади имени Куйбышева, можно узнать здесь. Фоторепортаж с гуляний - посмотреть тут.
В них приняли участие более 70 тыс. человек.
За охрану общественного порядка и обеспечение безопасности отвечали почти 840 сотрудников полиции, а также более 280 активистов добровольных народных дружин. Им также помогали 60 сотрудников ЧОПов и 24 представителя Волжского войскового казачьего общества.
Как сообщает региональное ГУ МВД, нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий на праздничных гуляньях не было.
О том, сколько людей посетили главный праздник в Самаре на площади имени Куйбышева, можно узнать здесь. Фоторепортаж с гуляний - посмотреть тут.
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