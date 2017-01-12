В Самарской области машина «скорой» улетела в кювет и перевернулась
ДТП произошло вчера в 14:25 на 29 километре автодороги «Осинки - Приволжье» на территории Хворостянского района.
42-летний водитель автомобиля «скорой помощи» (стаж - 24 года) ехал со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, автомобилист съехал в правый кювет, где машина перевернулась.
В результате ДТП пострадали две пассажирки авто - 66-летняя и 51-летняя женщины. Они получили травмы, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.
В настоящее время по факту случившегося дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
42-летний водитель автомобиля «скорой помощи» (стаж - 24 года) ехал со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, автомобилист съехал в правый кювет, где машина перевернулась.
В результате ДТП пострадали две пассажирки авто - 66-летняя и 51-летняя женщины. Они получили травмы, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.
В настоящее время по факту случившегося дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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