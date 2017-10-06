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Главная/Лента новостей/

В Самарской области майор в отставке обнаружил в шкафу пьяного вора

В полицию Безенчукского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее квартиры неизвестный пытался украсть телевизор.

Сотрудники полиции установили, что в доме во время преступления была дочь потерпевшей. Она услышала стук по окнам и посторонние звуки в доме, позвонила родителям и дедушке - майору милиции в отставке. Родственники, приехав домой, осмотрели все комнаты. В одном из шкафов майор нашел пьяного незнакомца и удерживал его до приезда полиции.

Оказалось, что 41-летний мужчина стучал по окнам и, увидев в одном из них телевизор, решил украсть его. Он залез в подвал дома через открытое окно на цокольном этаже, а потом поднялся на второй этаж. Услышав шаги на лестнице, злоумышленник спрятался в шкафу в одной из комнат, где и был обнаружен одним из владельцев дома.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 6 октября 2017 , 14:52
587
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63.мвд.рф
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