В Самарской области майор в отставке обнаружил в шкафу пьяного вора

Сотрудники полиции установили, что в доме во время преступления была дочь потерпевшей. Она услышала стук по окнам и посторонние звуки в доме, позвонила родителям и дедушке - майору милиции в отставке. Родственники, приехав домой, осмотрели все комнаты. В одном из шкафов майор нашел пьяного незнакомца и удерживал его до приезда полиции.Оказалось, что 41-летний мужчина стучал по окнам и, увидев в одном из них телевизор, решил украсть его. Он залез в подвал дома через открытое окно на цокольном этаже, а потом поднялся на второй этаж. Услышав шаги на лестнице, злоумышленник спрятался в шкафу в одной из комнат, где и был обнаружен одним из владельцев дома.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.