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В Самарской области ловили браконьеров

Проверку, направленную на выявление и пресечение нарушений правил транспортировки оружия и незаконной охоты, осуществляли сотрудники областного управления Росгвардии совместно с работниками регионального департамента охоты и рыболовства.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии РФ, облет лесных массивов в четырех районах Самарской области был совершен на служебном вертолете. В ходе рейда у двенадцати охотников были проверены лицензии на добычу животных, путевки на охоту в угодьях, разрешения на хранение и ношение оружия и др.

По фактам нарушений были составлены административные протоколы. Сообщается, что основным видом нарушений является отсутствие разрешений на добычу определенного вида животных и правил ношения оружия.

Сообщается, что подобные рейды станут регулярными.
 
Дата: 6 февраля 2017 , 17:19
256
Автор текста: Анна Турова
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