В Самарской области ловили браконьеров

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии РФ, облет лесных массивов в четырех районах Самарской области был совершен на служебном вертолете. В ходе рейда у двенадцати охотников были проверены лицензии на добычу животных, путевки на охоту в угодьях, разрешения на хранение и ношение оружия и др.По фактам нарушений были составлены административные протоколы. Сообщается, что основным видом нарушений является отсутствие разрешений на добычу определенного вида животных и правил ношения оружия.Сообщается, что подобные рейды станут регулярными.