В Самарской области ликвидируют последствия африканской чумы свиней

После официального подтверждения наличия вируса Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии, куда направляли пробы биоматериалов, взятые у павшего поголовья, на территории района было решено ввести карантин. В результате изъяли 530 свиней, которых утилизировали. Их туши сожгли на специально оборудованном полигоне. Одновременно с этим утилизировали остатки корма, подстилки, кормушки, деревянные полы.Как сообщает пресс-служба регионального управления противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий департамента ветеринарии, в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по заключительной дезинфекции очага инфекции, санации и рекультивации объекта утилизации отходов.