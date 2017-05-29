В Самарской области к середине недели дожди прекратятся

В начале рабочей недели сохранится прохладная погода.



По данным Приволжского УГМС, днем во вторник, 30 мая, воздух прогреется до 17 градусов, однако в большинстве районов Самарской области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В среду, 31 мая, температура воздуха составит +15, +20 градусов. Ожидается переменная облачность.