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В Самарской области к середине недели дожди прекратятся

В начале рабочей недели сохранится прохладная погода.

По данным Приволжского УГМС, днем во вторник, 30 мая, воздух прогреется до 17 градусов, однако в большинстве районов Самарской области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В среду, 31 мая, температура воздуха составит +15, +20 градусов. Ожидается переменная облачность.  
Дата: 29 мая 2017 , 09:20
286
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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