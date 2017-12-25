В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура

Об этом сообщает Приволжское УГМС.



По данным синоптиков, днем во вторник, 26 декабря, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. Однако уже в среду, 27 декабря, воздух прогреется до +1 градуса, а в четверг, 28 декабря, – до +2. В большинстве районов будет небольшой и умеренный снег.