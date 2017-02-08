08 февраля 2017 года,
17:54
$ 59.19    63.24   Нефть 54.7 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самарской области к концу недели температура понизится до -31 градуса

По данным Приволжского УГМС, морозы продлятся до конца недели, небольшой снег будет идти лишь в отдельных районах.

В ночь со среды на четверг в губернии ожидается до -24 градусов, местами до -26 и даже -31. Днем 9 февраля температура воздуха по области составит от -15 до -20 градусов. Ночью с четверга на пятницу температура также может понизиться местами до -31 градуса. Днем 10 февраля синоптики обещают до 24 градусов мороза. 
Дата: 8 февраля 2017 , 10:04
842
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В 2017 году заключенные Самарской области изготовят продукцию на 200 млн рублей
8 февраля 2017
70
В 2017 году заключенные Самарской области изготовят продукцию на 200 млн рублей
В Самаре пройдет выставка графики XX века
8 февраля 2017
102
В Самаре пройдет выставка графики XX века
no photo
8 февраля 2017
401
В Самаре на платформе «Толевая» электропоезд насмерть сбил женщину
Из Южного города пустили автобус до электричек
8 февраля 2017
164
Из Южного города пустили автобус до электричек
Изменилось расписание электричек с 22 по 27 февраля
8 февраля 2017
120
Изменилось расписание электричек с 22 по 27 февраля
no photo
8 февраля 2017
117
Гражданин Узбекистана помогал нелегалам незаконно пребывать в России
В столкновении «четырнадцатой» и фуры пострадали двое
8 февраля 2017
127
В столкновении «четырнадцатой» и фуры пострадали двое
«Крылья Советов» подписали контракт с сербским полузащитником Мияиловичем
8 февраля 2017
129
«Крылья Советов» подписали контракт с сербским полузащитником Мияиловичем
Самарчанка может лишиться автомобиля из-за долга по кредиту
8 февраля 2017
489
Самарчанка может лишиться автомобиля из-за долга по кредиту
Лента новостей
8 февраля 2017 , 17:29
70
В 2017 году заключенные Самарской области изготовят продукцию на 200 млн рублей
Как сообщается на сайте регионального УФСИН, в частности, в рамках взаимодействия...
8 февраля 2017 , 17:12
102
В Самаре пройдет выставка графики XX века
Она будет работать с 9 февраля по 17 апреля в Самарском художественном музее.
8 февраля 2017 , 16:46
401
В Самаре на платформе «Толевая» электропоезд насмерть сбил женщину
Трагический инцидент произошел сегодня, 8 февраля, примерно в 7:30.
8 февраля 2017 , 16:14
209
На трассах в Самарской области работают пункты обогрева
Их появление связано с неблагоприятными погодными условиями.
8 февраля 2017 , 16:06
164
Из Южного города пустили автобус до электричек
Транспортное сообщение организовали между микрорайоном и станциями «Красный Кряжок»...
8 февраля 2017 , 15:33
120
Изменилось расписание электричек с 22 по 27 февраля
Это связано с праздничным Днем защитника отечества 23 февраля и переносом выходных дней.
8 февраля 2017 , 15:16
117
Гражданин Узбекистана помогал нелегалам незаконно пребывать в России
40-летний мужчина знал, что иностранцы находятся на территории РФ незаконно и уклоняются от...
Все новости
Календарь
Февраль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8002
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5538
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5058
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4278
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1265
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
996
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1481
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
14 января 2017
494
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.