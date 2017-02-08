В Самарской области к концу недели температура понизится до -31 градуса

В ночь со среды на четверг в губернии ожидается до -24 градусов, местами до -26 и даже -31. Днем 9 февраля температура воздуха по области составит от -15 до -20 градусов. Ночью с четверга на пятницу температура также может понизиться местами до -31 градуса. Днем 10 февраля синоптики обещают до 24 градусов мороза.