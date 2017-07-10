В Самарской области из-за соревнований по велоспорту перекроют несколько дорог

Согласно приказу областного минтранса, со вторника¸ 11 июля, по пятницу, 13 июля, а также со среды, 26 июля, по пятницу, 28 июля, состоится индивидуальная и групповая гонка среди юниоров России. В связи с этим будут перекрыты трассы «Бузаевка – Чубовка - Урал – Муханово», «Урал – Муханово – Чубовка», «Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Бузаевка – Чубовка».Во вторник, 1 августа, и в среду, 2 августа, из-за групповой гонки областных соревновании среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей, девушек, а также парной гонки открытого чемпионата области будет закрыта для проезда магистраль «Центральная». В четверг, 3 августа, пройдет открытый Кубок Самарской области по велоспорту-шоссе, в связи с чем будет перекрыта трасса «Бузаевка-Чубовка-Урал-Муханово».