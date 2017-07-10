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В Самарской области из-за соревнований по велоспорту перекроют несколько дорог

Запрет на движение транспорта будет распространяться с 10:00 до 16:00.

Согласно приказу областного минтранса, со вторника¸ 11 июля, по пятницу, 13 июля, а также со среды, 26 июля, по пятницу, 28 июля, состоится индивидуальная и групповая гонка среди юниоров России. В связи с этим будут перекрыты трассы «Бузаевка – Чубовка - Урал – Муханово», «Урал – Муханово – Чубовка», «Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Бузаевка – Чубовка».

Во вторник, 1 августа, и в среду, 2 августа, из-за групповой гонки областных соревновании среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей, девушек, а также парной гонки открытого чемпионата области будет закрыта для проезда магистраль «Центральная». В четверг, 3 августа, пройдет открытый Кубок Самарской области по велоспорту-шоссе, в связи с чем будет перекрыта трасса «Бузаевка-Чубовка-Урал-Муханово».
Дата: 10 июля 2017 , 11:59
297
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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