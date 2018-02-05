В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей

По данным пресс-службы ПСС Самарской области, из-за метели и плохой видимости на трассе Р-225 столкнулись шесть легковых автомобилей. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. В ДТП один из участников получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.