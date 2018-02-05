В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками Воскресенка и Журавли.
По данным пресс-службы ПСС Самарской области, из-за метели и плохой видимости на трассе Р-225 столкнулись шесть легковых автомобилей. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. В ДТП один из участников получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.
По данным пресс-службы ПСС Самарской области, из-за метели и плохой видимости на трассе Р-225 столкнулись шесть легковых автомобилей. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. В ДТП один из участников получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.
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