В Самарской области из колонии конфисковали 28 тонн свежих овощей и 1,3 тонны гречки

Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в ИК №13 продукты, которые не прошли фитосанитарный контроль.



Речь идет о 28 тоннах свежих овощей и 1,3 тонны гречневой крупы. Документов на данные продукты в исправительном учреждении не было. В отношении должностного лица колонии возбудили три административных дела и назначили штрафы в общем размере 1500 рублей.



- На качество крупы и овощей данное нарушение никак не влияет. Поэтому под уничтожение данные продукты питания не попадают. Нарушение фитосанитарных правил несет в себе угрозу распространения в нашем регионе вредных карантинных объектов (насекомых-вредителей и семян сорняков), - уточняет начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзра по Самарской области Виктор Раудин.