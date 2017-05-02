В Самарской области из колонии конфисковали 28 тонн свежих овощей и 1,3 тонны гречки
Сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в ИК №13 продукты, которые не прошли фитосанитарный контроль.
Речь идет о 28 тоннах свежих овощей и 1,3 тонны гречневой крупы. Документов на данные продукты в исправительном учреждении не было. В отношении должностного лица колонии возбудили три административных дела и назначили штрафы в общем размере 1500 рублей.
- На качество крупы и овощей данное нарушение никак не влияет. Поэтому под уничтожение данные продукты питания не попадают. Нарушение фитосанитарных правил несет в себе угрозу распространения в нашем регионе вредных карантинных объектов (насекомых-вредителей и семян сорняков), - уточняет начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзра по Самарской области Виктор Раудин.
Речь идет о 28 тоннах свежих овощей и 1,3 тонны гречневой крупы. Документов на данные продукты в исправительном учреждении не было. В отношении должностного лица колонии возбудили три административных дела и назначили штрафы в общем размере 1500 рублей.
- На качество крупы и овощей данное нарушение никак не влияет. Поэтому под уничтожение данные продукты питания не попадают. Нарушение фитосанитарных правил несет в себе угрозу распространения в нашем регионе вредных карантинных объектов (насекомых-вредителей и семян сорняков), - уточняет начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзра по Самарской области Виктор Раудин.
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