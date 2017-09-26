В Самарской области ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

Авария произошла в четверг, 21 сентября, в 20:25 на 76 километре дороги «Самара – Бугуруслан».



По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестный водитель на неустановленной машине ехал со стороны Отрадного в направлении Кинеля. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. Сразу после этого водитель покинул место происшествия.



От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте аварии до прибытия врачей. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего, обстоятельства произошедшего. Ведется розыск автомобилиста.