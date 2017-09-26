В Самарской области ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
Авария произошла в четверг, 21 сентября, в 20:25 на 76 километре дороги «Самара – Бугуруслан».
По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестный водитель на неустановленной машине ехал со стороны Отрадного в направлении Кинеля. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. Сразу после этого водитель покинул место происшествия.
От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте аварии до прибытия врачей. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего, обстоятельства произошедшего. Ведется розыск автомобилиста.
По данным ГУ МВД по Самарской области, неизвестный водитель на неустановленной машине ехал со стороны Отрадного в направлении Кинеля. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. Сразу после этого водитель покинул место происшествия.
От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте аварии до прибытия врачей. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего, обстоятельства произошедшего. Ведется розыск автомобилиста.
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Иван Иванович
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