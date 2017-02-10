В Самарской области готовятся к интенсивным паводкам

По словам начальника ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Адара Мингазова, водность рек в основном выше нормы и выше значений прошлого года. По предварительным данным, учитывая гидрометеорологические условия прошедшего осенне-зимнего сезона, на реках области уровни воды ожидаются выше нормы.На 31 января текущего года запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 105 мм-122% нормы. По состоянию на 7 февраля, свободный объем Куйбышевского водохранилища составляет 20,8 куб. км (в 2016 году - 7,3 куб. км).По информации областного ГУ МЧС России, для проведения противопаводковых мероприятий на территории региона будут привлечены силы 6620 человек и почти тысяча единиц автомобильной техники, 421 единица спецтехники и 194 единицы инженерной техники. Кроме того, планируется привлечение 7 единиц техники для воздушной разведки.Председатель областной межведомственной противопаводковой комиссии Александр Нефедов отметил, что более точный прогноз паводка будет известен в марте, однако следует готовиться к наиболее жесткому варианту разлива, чтобы при любом развитии событий минимизировать его последствия.