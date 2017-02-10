В Самарской области готовятся к интенсивным паводкам
В Самарской области на борьбу с паводком выйдут свыше 6 тысяч сотрудников МЧС. Об этом стало известно в ходе заседания областной межведомственной противопаводковой комиссии. Участие в нем приняли представители федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, а также руководители муниципальных образований.
По словам начальника ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Адара Мингазова, водность рек в основном выше нормы и выше значений прошлого года. По предварительным данным, учитывая гидрометеорологические условия прошедшего осенне-зимнего сезона, на реках области уровни воды ожидаются выше нормы.
На 31 января текущего года запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 105 мм-122% нормы. По состоянию на 7 февраля, свободный объем Куйбышевского водохранилища составляет 20,8 куб. км (в 2016 году - 7,3 куб. км).
По информации областного ГУ МЧС России, для проведения противопаводковых мероприятий на территории региона будут привлечены силы 6620 человек и почти тысяча единиц автомобильной техники, 421 единица спецтехники и 194 единицы инженерной техники. Кроме того, планируется привлечение 7 единиц техники для воздушной разведки.
Председатель областной межведомственной противопаводковой комиссии Александр Нефедов отметил, что более точный прогноз паводка будет известен в марте, однако следует готовиться к наиболее жесткому варианту разлива, чтобы при любом развитии событий минимизировать его последствия.
По словам начальника ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Адара Мингазова, водность рек в основном выше нормы и выше значений прошлого года. По предварительным данным, учитывая гидрометеорологические условия прошедшего осенне-зимнего сезона, на реках области уровни воды ожидаются выше нормы.
На 31 января текущего года запас воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду (до Жигулевской ГЭС) составил 105 мм-122% нормы. По состоянию на 7 февраля, свободный объем Куйбышевского водохранилища составляет 20,8 куб. км (в 2016 году - 7,3 куб. км).
По информации областного ГУ МЧС России, для проведения противопаводковых мероприятий на территории региона будут привлечены силы 6620 человек и почти тысяча единиц автомобильной техники, 421 единица спецтехники и 194 единицы инженерной техники. Кроме того, планируется привлечение 7 единиц техники для воздушной разведки.
Председатель областной межведомственной противопаводковой комиссии Александр Нефедов отметил, что более точный прогноз паводка будет известен в марте, однако следует готовиться к наиболее жесткому варианту разлива, чтобы при любом развитии событий минимизировать его последствия.
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