В Самарской области газель столкнулась с Вольво: погиб мужчина









Как сообщают в региональном ГУ МВД, 45-летний водитель грузовой газели ехал по дороге М-5 со стороны Самары в направлении Уфы. На 1113 км трассы мужчина не выдержал дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик Volvo с полуприцепом. За рулем большегруза был 57-летний житель Челябинска.В результате ДТП водитель газели от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводят проверку.