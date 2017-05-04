В Самарской области фургон перевернулся после столкновения с Камазом

ДТП произошло в 15:50 на 50 километре дороги «Самара - Бугуруслан» в Кинельском районе.



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель КамАЗа ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения машины на дороге, автомобилист выехал на обочину, где врезался в стоящий фургон BAW 5789. Последним управлял 40-летний мужчина. От удара фургон опрокинулся в кювет.



В результате ДТП водитель BAW 5789 получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в районную больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.