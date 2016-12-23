В Самарской области фура врезалась в здание поста ДПС
Авария случилась в Зеленовке сегодня ранним утром.
Как сообщают очевидцы, водитель фуры врезался в здание поста ДПС, стоявшее на разделительной полосе. По неподтвержденным пока данным пострадал водитель фуры, его доставили в больницу. Официальных подробностей случившегося пока нет.
UPD: детали ДТП читайте здесь.
Как сообщают очевидцы, водитель фуры врезался в здание поста ДПС, стоявшее на разделительной полосе. По неподтвержденным пока данным пострадал водитель фуры, его доставили в больницу. Официальных подробностей случившегося пока нет.
UPD: детали ДТП читайте здесь.
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