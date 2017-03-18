В Самарской области фура насмерть сбила 68-летнего мужчину
ДТП произошло в минувший четверг в 19:55 на 889 км федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе.
46-летний водитель большегруза Мерседес-Бенц с полуприцепом (водительский стаж - 26 лет) ехал со стороны поселка Варламово в направлении поселка Заборовский. По предварительной версии полицейских, не выбрав скорость, позволяющую применить экстренное торможение, автомобилист сбил 68-летнего мужчину. Он находился на дороге без светоотражающих элементов на одежде.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В момент аварии водитель фуры был трезв. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
46-летний водитель большегруза Мерседес-Бенц с полуприцепом (водительский стаж - 26 лет) ехал со стороны поселка Варламово в направлении поселка Заборовский. По предварительной версии полицейских, не выбрав скорость, позволяющую применить экстренное торможение, автомобилист сбил 68-летнего мужчину. Он находился на дороге без светоотражающих элементов на одежде.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В момент аварии водитель фуры был трезв. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 марта 2017
287
18 марта 2017
105
17 марта 2017
426
17 марта 2017
614
1
17 марта 2017
293
17 марта 2017
276
17 марта 2017
222
18 марта 2017 , 17:39
287
ДТП произошло в минувший четверг в 19:55 на 889 км федеральной трассы М-5 «Урал» в...
18 марта 2017 , 17:25
156
Она должна поступить в распоряжение самарских коммунальщиков в начале июня. Об этом сообщил...
18 марта 2017 , 15:12
119
Любой родитель хочет быть уверен, что с его ребенком в школе все будет в порядке. Безопасность...
18 марта 2017 , 15:05
110
Попадая в пространство выставки, сразу оказываешься окруженным красотой. Хрупкие цветы и...
18 марта 2017 , 13:17
307
В марте городские власти запустили новую информационную систему «Моя Самара». О...
18 марта 2017 , 13:11
105
Его организаторы - администрация Промышленного района и школа №36. Цель фестиваля - воспитание...
18 марта 2017 , 13:05
248
В нем приняли участие мэр Олег Фурсов, главный федеральный инспектор по Самарской области...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5694
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4868
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3791
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3768
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1233
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
854
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
916
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
783
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...