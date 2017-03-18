В Самарской области фура насмерть сбила 68-летнего мужчину

46-летний водитель большегруза Мерседес-Бенц с полуприцепом (водительский стаж - 26 лет) ехал со стороны поселка Варламово в направлении поселка Заборовский. По предварительной версии полицейских, не выбрав скорость, позволяющую применить экстренное торможение, автомобилист сбил 68-летнего мужчину. Он находился на дороге без светоотражающих элементов на одежде.От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В момент аварии водитель фуры был трезв. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.