В Самарской области фермера обязали убирать «плохо пахнущий» навоз за своими овцами

В ходе судебного заседания соседи решили пойти на мировую и заключить соглашение. Оно заключалось в том, что всё поголовье скота будет вывезено за пределы жилого массива, а также на протяжении всего срока содержания животных фермер будет вывозить их отходы жизнедеятельности при накоплении объема более одного кубометра.В отделе судебных приставов Борского района было возбуждено исполнительное производство. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, мужчине был установлен срок для исполнения решения суда. Фермер обратился в суд за предоставлением отсрочки. Если же мужчина не исполнит требования, ему будет грозить административная ответственность.