В Самарской области фермера обязали убирать «плохо пахнущий» навоз за своими овцами
С жалобой в мировой суд на владельца стада в 100 голов обратился его сосед. По словам заявителя, оставляемый навоз от животных является источником неприятного запаха и мешает спокойному соседству с фермером.
В ходе судебного заседания соседи решили пойти на мировую и заключить соглашение. Оно заключалось в том, что всё поголовье скота будет вывезено за пределы жилого массива, а также на протяжении всего срока содержания животных фермер будет вывозить их отходы жизнедеятельности при накоплении объема более одного кубометра.
В отделе судебных приставов Борского района было возбуждено исполнительное производство. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, мужчине был установлен срок для исполнения решения суда. Фермер обратился в суд за предоставлением отсрочки. Если же мужчина не исполнит требования, ему будет грозить административная ответственность.
В ходе судебного заседания соседи решили пойти на мировую и заключить соглашение. Оно заключалось в том, что всё поголовье скота будет вывезено за пределы жилого массива, а также на протяжении всего срока содержания животных фермер будет вывозить их отходы жизнедеятельности при накоплении объема более одного кубометра.
В отделе судебных приставов Борского района было возбуждено исполнительное производство. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, мужчине был установлен срок для исполнения решения суда. Фермер обратился в суд за предоставлением отсрочки. Если же мужчина не исполнит требования, ему будет грозить административная ответственность.
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