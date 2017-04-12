В Самарской области экс-руководителя ОАО «АвтоВАЗагрегат» будут судить за многомиллионные долги по зарплате

В результате 1491 работник предприятия не получил зарплату за два месяца в размере более 129 млн рублей. Кроме того, в период с 26 июня по 30 октября 2015 года обвиняемый умышленно направлял распорядительные письма в адрес обществ с ограниченной ответственностью, минуя расчетные счета предприятия. В итоге ему удалось сокрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме свыше 4 млн рублей.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы и сокрытия денежных средств организации после утверждения обвинительного заключения направлено в Комсомольский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.