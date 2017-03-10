В Самарской области двое братьев, угрожая топором, ограбили своего соседа

По версии стражей правопорядка, преступление совершили 58-летний и 48-летний местные жители. Известно, что подозреваемые, являющиеся родными братьями, ранее уже привлекались к ответственности за убийство и нарушение неприкосновенности жилища. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, одному из подозреваемых по ходатайству органов предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления – топор, изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Расследование продолжается.