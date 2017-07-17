В Самарской области «двенадцатая» столкнулась с автобусом: один человек погиб
Авария произошла в субботу, 15 июля, в 13:40 на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» в Нефтегорском районе.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 32-летний водитель «двенадцатой» ехал со стороны Самары в направлении Нефтегорска. Предположительно, автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус, которым управлял 42-летний мужчина.
От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки скончался, водитель и пассажиры автобуса в аварии не пострадали. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 32-летний водитель «двенадцатой» ехал со стороны Самары в направлении Нефтегорска. Предположительно, автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус, которым управлял 42-летний мужчина.
От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки скончался, водитель и пассажиры автобуса в аварии не пострадали. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
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