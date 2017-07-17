В Самарской области «двенадцатая» столкнулась с автобусом: один человек погиб

По данным ГУ МВД по Самарской области, 32-летний водитель «двенадцатой» ехал со стороны Самары в направлении Нефтегорска. Предположительно, автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус, которым управлял 42-летний мужчина.От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки скончался, водитель и пассажиры автобуса в аварии не пострадали. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.