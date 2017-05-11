В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, две девочки-подростка, учащиеся техникума (одной 17 лет, возраст второй уточняется) торопились на электричку. В результате одна из них была смертельно травмирована, состояние второй уточняется.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи, проводится проверка.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, две девочки-подростка, учащиеся техникума (одной 17 лет, возраст второй уточняется) торопились на электричку. В результате одна из них была смертельно травмирована, состояние второй уточняется.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи, проводится проверка.
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