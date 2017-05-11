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В Самарской области две девочки попали под электричку

Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.

Как сообщил sgpress.ru старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, две девочки-подростка, учащиеся техникума (одной 17 лет, возраст второй уточняется) торопились на электричку. В результате одна из них была смертельно травмирована, состояние второй уточняется.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи, проводится проверка.
Дата: 10 мая 2017 , 23:18
1771
Автор текста: Анна Турова
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