В Самарской области два иностранца украли человека и требовали 10 млн рублей выкупа

Суд рассмотрел дело двух жителей соседней республики, которые обвинялись в похищении человека.



По данным СУ СК по Самарской области, в декабре 2015 года около спорткомплекса «ОЛИМП» в Тольятти мужчины напали на местного жителя и насильно посадили его в автомобиль. Затем они перевезли его в Саратовскую область, где держали в частном доме. Третий соучастник похищения позвонил родственникам мужчины и потребовал за его освобождение 10 миллионов рублей. Однако один из участников преступления решил его отпустить, опасаясь наказания.



Федеральный суд Автозаводского района Тольятти признал двоих мужчин виновными. Приговором суда одному назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второму – 7 лет 6 месяцев, также с отбыванием в колонии строгого режима.



Уголовное дело в отношении других соучастников преступления выделено в отдельное производство.