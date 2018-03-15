В Самарской области достроят кардиологический центр

Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».



Вопрос реализации проекта кардиологического центра в Самарской области поднимался на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Возведение учреждения уже около года заморожено, хотя строительная готовность центра составляет 90%.



- Стройка прекратилась из-за неверных решений на начальном этапе. Сейчас мы ищем инвестора для продолжения строительства. Также мы рассчитываем на помощь федерального министерства здравоохранения по маршрутизации пациентов, потому что центр запланирован с излишней мощностью. Нужно, чтобы учреждение смогло проводить операции людям из других регионов, - сказал Дмитрий Азаров.