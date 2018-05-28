В Самарской области до середины недели будет пасмурно и прохладно

Тепло вытеснил холодный воздух полярных широт.



По данным Приволжского УГМС, в понедельник и вторник, 28 и 29 мая, пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет держаться в пределах от 13 до 18 градусов.



Днем в среду, 30 мая, воздух прогреется до 20-25 градусов. Ожидается кратковременный дождь и гроза.