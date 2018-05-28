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В Самарской области до середины недели будет пасмурно и прохладно

Тепло вытеснил холодный воздух полярных широт.

По данным Приволжского УГМС, в понедельник и вторник, 28 и 29 мая, пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет держаться в пределах от 13 до 18 градусов.

Днем в среду, 30 мая, воздух прогреется до 20-25 градусов. Ожидается кратковременный дождь и гроза. 
Дата: 28 мая 2018 , 10:44
162
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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