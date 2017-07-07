В Самарской области до конца года в новые квартиры въедут 1100 дольщиков

В решении этой проблемы регион добился серьезных успехов.



Раньше количество зарегистрированных дольщиков составляло 22 тысячи человек, сейчас - 3 357 человек.



По словам губернатора Николая Меркушкина, за последние пять лет в области не появилось ни одного нового проблемного объекта, хотя теоретически обманутыми могли остаться 17-18 тысяч дольщиков.



До конца года в новые квартиры въедут 1100 человек, а в 2018 году должен решиться вопрос еще с 1000 дольщиков.