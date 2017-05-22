В Самарской области девушка забралась на вагон-цистерну и погибла от удара током

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, около 2:50 на станции Чапаевск.



По данным Приволжского следственного управления на транспорте, 20-летняя девушка забралась на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю. В результате электротравмы девушка получила сильные ожоги и скончалась на месте происшествия.



В настоящее время­ устанавливаются все ­обстоятельства случившегося. Следователи готовят представления в ­Куйбышевскую железную дорогу об усилении ­мер безопасности на данном участке.