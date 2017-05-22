В Самарской области "десятка" съехала в кювет: пострадала 4-летняя девочка

Авария случилась в пятницу, 19 мая, примерно в 20:00 на 65 км дороги «Осинки-Приволжье» в Приволжском районе.



Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 32-летний водитель «десятки», будучи лишенным водительских прав, ехал со стороны села Спасское в направлении Обшаровки. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет, где машина в дальнейшем опрокинулась.



В результате ДТП водитель и его пассажиры – 21-летняя женщина и 4-летняя девочка получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в районную больницу. Позже ребенка с переломом левой голени, ушибами и сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу Середавина.



Водитель машины от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.