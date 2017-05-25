В Самарской области число умерших превысило число родившихся почти на 37%

Численность населения на начало апреля 2017 года составила 3 201 200 человек.



По данным Самарастата, с января по март 2017 года численность населения уменьшилась на 2,5 тысячи человек. За данный период число умерших превысило число родившихся на 36,8%. За первые три месяца на территории Самарской области появилось на свет 8415 человек, умерло - 11 511 граждан, в том числе 42 ребенка в возрасте до одного года.



Наиболее распространенная причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 42% жителей. Также 13,9% граждан скончались от новообразований, а 7,9% человек - из-за несчастных случаев, отравлений и травм.



Среди причин младенческой смертности преобладали состояния, возникающие в перинатальный период и врожденные аномалии - заболевания, тесно связанные со здоровьем матери - 71,4% от общего числа умерших детей в возрасте до 1 года.