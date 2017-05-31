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В Самарской области число наркоманов уменьшилось вдвое

За минувший год в нашем регионе на 52% сократилось число лиц, которым впервые в жизни поставлен диагноз «наркомания». Кроме того, за год в регионе количество зарегистрированных «потребителей» наркотиков сократилось с 20,9 до 14,3 тысяч человек.

Такие данные были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии и комиссии по противодействию коррупции, а также координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.

В работе приняли участие первый вице-губернатор Александр Нефедов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, представители федеральных органов власти, силовых структур, члены областного кабинета министров, главы муниципальных образований губернии.

Еще одной важной темой стало обсуждение внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По словам главы региона, с 2008 года на построение систем, вошедших в данный комплекс, в Самарской области из всех видов бюджетов направлено почти 2,15 млрд рублей, а его использование позволило улучшить управление, повысить скорость реагирования правоохранительных органов на изменение оперативной обстановки.

Однако несмотря на положительные результаты от внедрения этой системы, в 2016 году с помощью комплекса было раскрыто всего 66 преступлений.

-Дальнейшее развитие комплекса «Безопасный город» зависит от эффективности межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и федеральных ведомств на региональном уровне. Это особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Необходимо все сделать в соответствии с требованиями FIFA и выполнить все работы точно в срок, - поставил конкретную задачу губернатор, поручив руководителю областного департамента информационных технологий и связи Станиславу Казарину до 10 июня подготовить сметную документацию по дальнейшему развитию АПК.

Еще одна важной темой, рассмотренной на совещании, стала работа по противодействию обороту фальсифицированных лекарственных препаратов. По словам начальника отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по Самарской области Наталии Солуяновой, в 2016 году ведомство проверило 17 111 наименований лекарств и лишь 17 наименований (0,1%) были признаны фальшивыми и уничтожены.
Несмотря на положительные итоги работы, губернатор призвал обратить особое внимание на аптеки при больницах, где условия хранения лекарственных препаратов зачастую не соответствуют необходимым техническим условиям.

- Наша задача - сделать все возможное, чтобы оградить людей от лекарств, наносящих ущерб их здоровью и жизни, - подчеркнул Николай Меркушкин. 
Дата: 31 мая 2017 , 12:44
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: abqjournal.com
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