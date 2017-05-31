В Самарской области число наркоманов уменьшилось вдвое
За минувший год в нашем регионе на 52% сократилось число лиц, которым впервые в жизни поставлен диагноз «наркомания». Кроме того, за год в регионе количество зарегистрированных «потребителей» наркотиков сократилось с 20,9 до 14,3 тысяч человек.
Такие данные были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии и комиссии по противодействию коррупции, а также координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.
В работе приняли участие первый вице-губернатор Александр Нефедов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, представители федеральных органов власти, силовых структур, члены областного кабинета министров, главы муниципальных образований губернии.
Еще одной важной темой стало обсуждение внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По словам главы региона, с 2008 года на построение систем, вошедших в данный комплекс, в Самарской области из всех видов бюджетов направлено почти 2,15 млрд рублей, а его использование позволило улучшить управление, повысить скорость реагирования правоохранительных органов на изменение оперативной обстановки.
Однако несмотря на положительные результаты от внедрения этой системы, в 2016 году с помощью комплекса было раскрыто всего 66 преступлений.
-Дальнейшее развитие комплекса «Безопасный город» зависит от эффективности межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и федеральных ведомств на региональном уровне. Это особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Необходимо все сделать в соответствии с требованиями FIFA и выполнить все работы точно в срок, - поставил конкретную задачу губернатор, поручив руководителю областного департамента информационных технологий и связи Станиславу Казарину до 10 июня подготовить сметную документацию по дальнейшему развитию АПК.
Еще одна важной темой, рассмотренной на совещании, стала работа по противодействию обороту фальсифицированных лекарственных препаратов. По словам начальника отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по Самарской области Наталии Солуяновой, в 2016 году ведомство проверило 17 111 наименований лекарств и лишь 17 наименований (0,1%) были признаны фальшивыми и уничтожены.
Несмотря на положительные итоги работы, губернатор призвал обратить особое внимание на аптеки при больницах, где условия хранения лекарственных препаратов зачастую не соответствуют необходимым техническим условиям.
- Наша задача - сделать все возможное, чтобы оградить людей от лекарств, наносящих ущерб их здоровью и жизни, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Такие данные были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии и комиссии по противодействию коррупции, а также координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Самарской области.
В работе приняли участие первый вице-губернатор Александр Нефедов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, представители федеральных органов власти, силовых структур, члены областного кабинета министров, главы муниципальных образований губернии.
Еще одной важной темой стало обсуждение внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По словам главы региона, с 2008 года на построение систем, вошедших в данный комплекс, в Самарской области из всех видов бюджетов направлено почти 2,15 млрд рублей, а его использование позволило улучшить управление, повысить скорость реагирования правоохранительных органов на изменение оперативной обстановки.
Однако несмотря на положительные результаты от внедрения этой системы, в 2016 году с помощью комплекса было раскрыто всего 66 преступлений.
-Дальнейшее развитие комплекса «Безопасный город» зависит от эффективности межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и федеральных ведомств на региональном уровне. Это особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Необходимо все сделать в соответствии с требованиями FIFA и выполнить все работы точно в срок, - поставил конкретную задачу губернатор, поручив руководителю областного департамента информационных технологий и связи Станиславу Казарину до 10 июня подготовить сметную документацию по дальнейшему развитию АПК.
Еще одна важной темой, рассмотренной на совещании, стала работа по противодействию обороту фальсифицированных лекарственных препаратов. По словам начальника отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по Самарской области Наталии Солуяновой, в 2016 году ведомство проверило 17 111 наименований лекарств и лишь 17 наименований (0,1%) были признаны фальшивыми и уничтожены.
Несмотря на положительные итоги работы, губернатор призвал обратить особое внимание на аптеки при больницах, где условия хранения лекарственных препаратов зачастую не соответствуют необходимым техническим условиям.
- Наша задача - сделать все возможное, чтобы оградить людей от лекарств, наносящих ущерб их здоровью и жизни, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 мая 2017
132
31 мая 2017
103
31 мая 2017
110
31 мая 2017
263
31 мая 2017
151
31 мая 2017
347
31 мая 2017 , 13:51
132
Нерядовой случай произошел в подъезде высотки на проспекте 50-летия Октября в Сызрани.
31 мая 2017 , 13:37
103
На улице Дыбенко завершаются работы по благоустройству проезжей части.
31 мая 2017 , 13:19
110
В преддверии Международного дня защиты детей аналитическое агентство «ТурСтат»...
31 мая 2017 , 12:44
263
За минувший год в нашем регионе на 52% сократилось число лиц, которым впервые в жизни...
31 мая 2017 , 11:20
241
Отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области возбудил 9 исполнительных...
31 мая 2017 , 10:57
371
В среду, 31 мая, мэрия Самары опубликовала заключение администрации Ленинского района города о...
31 мая 2017 , 10:06
151
В субботу вечером, 27 мая, в полицию поступило сообщение от директора одного из местных...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 мая 2017
6650
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
4466
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4338
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3162
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
15 мая 2017
1083
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
808
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
746
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
631
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...