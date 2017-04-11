В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в фуру: пострадала женщина

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 33-летняя владелица «четырнадцатой» ехала со стороны Кинеля в направлении села Богатое. По предварительной версии полицейских, в пути женщина врезалась в стоящий около проезжей части автомобиль DAF.В результате ДТП 34-летняя автомобилистка самостоятельно обратилась в медучреждение с травмой губы. Ей назначено амбулаторное лечение. 32-летний водитель фуры не пострадал.