В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в Шевроле: один погиб и трое пострадали
Авария произошла в воскресенье, 9 июля, в 21:20 в Сызранском районе.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 29-летний водитель «четырнадцатой» ехал по второстепенной дороге от реки Уса в направлении трассы «Урал-Усинское-Пионерский». По предварительной версии полицейских, при выезде на главную дорогу автомобилист не пропустил на перекрестке машину Chevrolet Niva и столкнулся с ней. Последней управлял 60-летний мужчина.
От полученных в результате ДТП травм предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Водитель Chevrolet Niva, его 58-летняя пассажирка, а также 26-летняя пассажирка ВАЗа получили травмы, и были госпитализированы в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Chevrolet Niva был трезвым. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит экспертиза. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 29-летний водитель «четырнадцатой» ехал по второстепенной дороге от реки Уса в направлении трассы «Урал-Усинское-Пионерский». По предварительной версии полицейских, при выезде на главную дорогу автомобилист не пропустил на перекрестке машину Chevrolet Niva и столкнулся с ней. Последней управлял 60-летний мужчина.
От полученных в результате ДТП травм предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Водитель Chevrolet Niva, его 58-летняя пассажирка, а также 26-летняя пассажирка ВАЗа получили травмы, и были госпитализированы в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Chevrolet Niva был трезвым. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит экспертиза. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
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