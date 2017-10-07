В Самарской области четверо оказались на острове из-за поврежденной резиновой лодки

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, в результате сильных порывов ветра и высокой волны надувная лодка, на борту которой находилось четыре человека, получила повреждение корпуса. Пострадавшим удалось высадиться на береговую кромку острова, однако для возвращения домой им потребовалась помощь спасателей.В 14:10 для эвакуации пострадавших от спасательной станции Октябрьска к месту происшествия был направлен спасательный катер. В 15:55 все пострадавшие были доставлены до спасательной станции.