В Самарской области четверо оказались на острове из-за поврежденной резиновой лодки
Инцидент произошел в пятницу, 6 октября, около острова Середыш.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, в результате сильных порывов ветра и высокой волны надувная лодка, на борту которой находилось четыре человека, получила повреждение корпуса. Пострадавшим удалось высадиться на береговую кромку острова, однако для возвращения домой им потребовалась помощь спасателей.
В 14:10 для эвакуации пострадавших от спасательной станции Октябрьска к месту происшествия был направлен спасательный катер. В 15:55 все пострадавшие были доставлены до спасательной станции.
Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, в результате сильных порывов ветра и высокой волны надувная лодка, на борту которой находилось четыре человека, получила повреждение корпуса. Пострадавшим удалось высадиться на береговую кромку острова, однако для возвращения домой им потребовалась помощь спасателей.
В 14:10 для эвакуации пострадавших от спасательной станции Октябрьска к месту происшествия был направлен спасательный катер. В 15:55 все пострадавшие были доставлены до спасательной станции.
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